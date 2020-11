Almaar nijpender tekort aan huisartsen in de Vlaamse Rand

Het tekort aan huisartsen in de Vlaamse Rand wordt almaar nijpender. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Tegen 2025 zal de helft van de gemeenten in de Vlaamse Rand met een huisartsentekort van meer dan zestig procent kampen, aldus de krant. Het aantal huisartsen dat nodig is, is officieel vastgelegd: het zijn er negen per tienduizend inwoners. Maar heel wat gemeenten in de Vlaamse Rand moeten het stellen met minder artsen. Zo is er in Machelen een tekort van 57 procent.