Alsmaar meer inwoners in Vlaams-Brabant, vooral door migratie uit Brussel

Vlaams-Brabant is de snelst groeiende en jongste Vlaamse provincie. De bevolking groeit er met gemiddeld 6.614 inwoners per jaar. Die groei wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door migratie uit Brussel. En dat zijn vooral jonge gezinnen. Het verklaart meteen de gemiddeld jonge leeftijd van de provincie. Dat blijkt uit een nieuwe studie over de bevolking in Vlaams-Brabant.

11.151, zoveel mensen vestigden zich vorig jaar in Vlaams-Brabant. De provincie groeit vooral door migratie uit Brussel, de groei is dan ook vooral uitgesproken in de rand rond Brussel. “Een dichtbevolkte Vlaamse Rand en Leuven en een veel lagere bevolkingsdichtheid in de rest van de provincie, veel grote en jonge gezinnen in de Rand en veel meer oudere inwoners en gezinsverdunning in het Pajottenland en het Hageland”, zegt gedeputeerde Tom Dehaene. “Deze migraties zorgen voor een stijgende diversiteit van de bevolking Want meer dan drie kwart van de Brusselaars heeft een niet-Belgische herkomst, dus geldt dat ook voor een meerderheid van de migranten uit Brussel.”

Volgens Dehaene bewijst de groei dat veel mensen in Vlaams-Brabant een aantrekkelijke plaats zien om te leven. “Het draagt ongetwijfeld bij aan de dynamische regio die Vlaams-Brabant is. Waar we levenskwaliteit koppelen aan een zeer centrale ligging in het hart van Europa, schitterend erfgoed aan razendsnelle innovatie, levendige steden en dorpen aan weidse landschappen. Een echt kruispunt van vele werelden”, zegt Dehaene.

De snelle groei brengt ook heel wat uitdagingen met zich mee. De gemeente Asse voelt dat dagelijks. “Als gemeente in de Vlaamse Rand worden we sterk geconfronteerd met die uitdagingen”, zegt schepen van Burgerzaken Jan De Backer. “We zoeken dan ook naar creatieve oplossingen om het samenleven in Asse te bevorderen. Zo zorgen we voor tolken om de dienstverlening aan de gemeentelijke loketten vlotter te laten verlopen.”