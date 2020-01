Amerikanen zetten lambiekbier op digitale wereldkaart

De Hoge Raad voor Ambachtelijke Lambiekbieren (HORAL) heeft haar jaarlijkse Lambic Award voor 2020 toegekend aan het team dat in 2015 Lambic.Info uit de grond stampte, een Engelstalige website dat op enkele jaren tijd uitgegroeid is tot een van de belangrijkste documentatiebronnen inzake geuze, kriek en lambiek.

Lambic.Info is een initiatief van een groep gepassioneerde Amerikaanse geuzeliefhebbers en bundelt informatie over de lambiekcultuur in de Zennevallei en het Pajottenland, onder meer over teloorgegane of bestaande brouwerijen en stekerijen, maar even goed ook adressen en de geschiedenis van cafés in het Pajottenland waar je van lambiekbieren kan genieten.

"Het is een echt titanenwerk dat ze verricht hebben. De website bevat een schat aan informatie over het lambiekbier en is zeer goed gestructureerd. Lambic.info telt meer dan 500 pagina's en 3.500 foto's van bieretiketten, flessen en andere objecten tot oude en recente foto's van lambiekbrouwerijen en geuzestekerijen. De beheerders hebben de website zelfs voorzien van een uitgebreide bibliografie", zegt Gert Christiaens van HORAL.

Bill Young, een IT'er uit Colorado, raakte in de baan van lambiekbieren na een bezoek aan vele bierfestivals in Noord-Amerika en Europa. "In mijn zoektocht naar meer informatie, kwam ik tot de vaststelling dat ik het overal wat moest gaan zoeken. Tegelijkertijd dook Adam Harbaugh uit Montana in de geschiedenis en cultuur van het bier. Na een bezoek aan de Tour de Geuze in 2013 kreeg ons project echt vorm", aldus Young.

De groep bierliefhebbers achter de website telt vandaag zeven leden. "De website is simpel gebouwd zodat mensen makkelijk informatie kunnen toevoegen. We willen op één plek zo veel en nauwkeurig mogelijk informatie verzamelen over één van de meeste unieke bierstijlen ter wereld en de regio waar ze geproduceerd worden", besluit Young.