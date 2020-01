Amper 1 op 200 sociale woningen is rolstoelvriendelijk

In Vlaanderen is gemiddeld 1,6 procent van de sociale woningen rolstoelvriendelijk. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Wonen Matthias Diependale (N-VA) vrijgaf. Aangepaste sociale woningen zijn niet alleen van belang voor mensen met een fysieke beperking. Ook met het oog op de verdere vergrijzing van de bevolking is het nodig om een pak meer rolstoelvriendelijke sociale woningen in het aanbod te hebben. De provincie Vlaams-Brabant scoort in de cijfers het slechtst van alle Vlaamse provincies. Bij ons is amper 1 op de 200 of 0,6 procent woningen aangepast voor rolstoelgebruikers. In West-Vlaanderen is dat bijvoorbeeld 3,5 procent. De Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen nuanceert de cijfers wel. Volgens de VVH werden vooral woningen meegerekend die tot in de details zijn aangepast en zijn er wel meer die geschikt zijn voor rolstoelgebruikers. De Federatie voor Gehandicapten pleit voor een forse inhaalbeweging bij de socialehuisvestingsmaatschappijen.