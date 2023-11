Anderstalig zorgpersoneel krijgt stoomcursus Nederlands: “Bevordert samenwerking en integratie”

Het OCMW van Sint-Genesius-Rode gaat gerichte taalcoaching aanbieden voor anderstalige zorgmedewerkers. De bedoeling is om hen te stimuleren om actiever het Nederlands te gebruiken op de werkvloer in hun contacten met de bewoners.

Beroepen in de zorg zijn al jaren een knelpunt. Daarom wordt vaak beroep gedaan op buitenlandse werkkrachten die de taal niet machtig zijn. Achttien personeelsleden van woonzorgcentrum De Groene Linde in Sint-Genesius-Rode krijgen daarom een intensieve taalcoaching. “In een diverse samenleving is het essentieel om de meerwaarde van verschillen te erkennen en te omarmen”, zegt Anne Troussel, voorzitter van het OCMW van Sint-Genesius-Rode. “We streven naar een inclusieve werkomgeving waar diversiteit in achtergronden, ervaringen en perspectieven wordt gewaardeerd. Het gemeenschappelijk gebruik van het Nederlands verbindt en bevordert een harmonieuze samenwerking en integratie op de werkvloer. Goede samenwerking op de werkvloer kan enkel een meerwaarde betekenen voor de gebruiker.”

Vlaams-Brabant steunt het initiatief met zo’n 13.000 euro. Gemeenten, scholen, vzw’s en feitelijke organisaties kunnen voor hun taalstimulerend project een provinciale subsidie aanvragen van maximum 15.000 euro.