Angèle kaapt drie MIA's weg

Angèle heeft gisteravond drie MIA's veroverd. De Music Industry Awards bekronen jaarlijks de beste Belgische artiesten. De 23-jarige zangeres uit Linkebeek was zeven keer genomineerd.

Angèle veroverde een MIA in de categorie 'Doorbraak', 'Solo vrouw' en 'Artwork'. Die laatste krijgt ze voor haar debuutalbom Brol. Voor de Linkebeekse is 2018 het jaar van haar doorbraak. Eerder won ze al drie Elektropedia Awards en stond ze op festivalpodia in binnen- en buitenland. Tout Oublier, het duet met haar broer Roméo Elvis, werd intussen al 46 miljoen keer bekeken op YouTube.

Ook een andere regiogenoot, Lost Frequencies uit Beersel, viel in de prijzen. Hij kreeeg de MIA in de categorie 'Dance'. De grote winnaar van de MIA's was Niels Destadsbader met vijf awards.

