Anthony B. krijgt 27 maanden cel voor reeks inbraken

Anthony B. uit Pepingen, die in 2012 als minderjarige betrokken was bij de dood van Priscilla Sergeant uit Huizingen, is veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf van 27 maanden voor een reeks inbraken en geweldpleging. Het is al de achtste keer dat de nu 24-jarige man veroordeeld wordt voor feiten die hij als meerderjarige pleegde.

Anthony B. stond terecht voor verschillende inbraken en geweldpleging. Bij eerdere veroordelingen kwam de jongeman in aanmerking voor celstraffen met uitstel, maar voor de Brusselse strafrechter is de maat helemaal vol. Anthony B. krijgt een effectieve gevangenisstraf van 27 maanden en verdwijnt enige tijd achter de tralies.“U heeft totaal geen respect andermans eigendom of fysieke integriteit. Er is weinig nodig om u volledig door het lint te laten gaan. Uit verslag blijkt bovendien dat er van enig schuldinzicht geen sprake is”, aldus de rechter.

Zijn straftotaal is nu zodanig opgelopen dat hij niet meer automatisch zal vrijkomen nadat hij een derde van zijn celstraf heeft uitgezeten. Het is de strafuitvoeringsrechtbank die daarover zal moeten beslissen. “Binnenkort moet hij zich ook verantwoorden in een dossier waarvoor hij in eerste aanleg vier jaar cel kreeg. Als hij daar opnieuw een zware straf krijgt, riskeren zijn straffen met uitstel te vervallen en verdwijnt hij mogelijk voor enkele jaren in de gevangenis”, legt zijn advocaat Cecile Kenis uit.