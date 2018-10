Open Armen vzw zette vandaag een gezondheidskermis op poten op de Grote Markt in Halle, een voorproefje voor de Werelddag van Verzet tegen Armoede. De vzw wil zo de gezondheidskloof aankaarten, want “armoede schaadt de gezondheid”.

In ons land leeft 1 op 7 mensen nog in armoede, meent de vzw. Met de actie van vandaag vraagt Open Armen aandacht voor betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen. In samenwerking met onder meer Buurtwerk Halle, CAW Halle-Vilvoorde, stad Halle en Riso Vlaams-Brabant vulde de vzw vandaag de Halse Grote Markt. Tussen de vele infostands ook enkele ludieke kermisspelen, waarbij bezoekers zich dienden in te leven in kansarme situaties. RINGtv was erbij.