Asbest komt vrij bij brand in Ternat

Bij een brand in de Esdoornstraat in Ternat de voorbije nacht is asbest vrijgekomen. Dat meldt omgevingsambtenaar van Ternat Jurgen Thiebaut, die vandaag samen met een deskundige naar abestdeeltjes zocht in de omgeving van de brand.

De brand brak afgelopen nacht uit in een bijgebouw van een woning aan de Esdoornstraat. Daarbij raakte niemand gewond, maar het bleek te gaan om een brand in een gebouw met asbestplaten. “Vanochtend hebben we een bodemsaneringsdeskundige opgevorderd. Samen met hem hebben we in een bepaalde perimeter alle tuinen bezocht om na te gaan of er asbestpartikels in de tuin aanwezig zijn”, zegt omgevingsambtenaar Jurgen Thiebaut. “Er werd eerst gekeken aan een nabijgelegen school en rusthuis maar deze sites vallen buiten de gevarenzone.”

Negen bewoners hebben een brief in hun bus gekregen met de vraag om hun tuin en voortuin niet te betreden. “Een gespecialiseerde firma gaat ten laatste morgenvoormiddag ter plaatse om te kijken welke opruimmaatregelen er kunnen getroffen worden. Van zodra de tuinen opgeruimd zijn, zullen ze worden vrijgegeven”, besluit Thiebaut.