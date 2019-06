Asco blijft ook volgende week dicht

Het tijdelijke werkloosheid bij Asco is verlengd tot en met 28 juni. De productie bij de vliegtuigonderdelenproducten in Zaventem ligt al drie weken stil door een cyberaanval.

Door de zware cyberaanval legde Asco alle activiteiten in binnen- en buitenland volledig stil. In Zaventem zijn daardoor zo'n 1.000 mensen tijdelijk werkloos. De situatie is intussen onder controle, maar de heropstart van de systemen duurt langer dan verwacht. Daarom blijft Asco zeker tot volgende week vrijdag dicht. Wie er achter de aanval zit is nog altijd niet duidelijk.