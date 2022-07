Asse: “Overlast aan sportsite Waalborre bereikt hoogtepunt”

Sportsite Waalborre is een drukbezochte plek, midden in een woonwijk. Je vindt er de sporthal en sportloods, voetbalclub Asse-Zellik 2002 heeft er zijn werking en er is een klein kunstgrasveld. Aanvankelijk was het veld publiek toegankelijk, maar na heel wat klachten rond overlast, vandalisme en zwerfvuil kon het gemeentebestuur niet anders dan het terrein afsluiten. Inspanningen om de plek aangenamer te maken leverden niets op. Het kunstgrasveld trekt nog altijd heel wat jongeren aan, die over het hek klimmen of de poort regelmatig beschadigen. De luide muziek ’s avonds of het achtergelaten afval wordt door de buurt als storend ervaren.

Twee veldjes moest jongeren naar de Asphaltcosite lokken, maar ook dat haalde niet veel uit. De overlast aan de sportsite Waalborre blijft. “Een recente brandstichting aan de speel-o-theek toont aan dat het vijf voor twaalf is”, zegt jongerenwerker Louis Mbem. “Ik organiseer daarom de komende maand een aantal extra momenten om het kunstgrasveld onder begeleiding open te stellen en zal ook regelmatig op andere momenten aanwezig zijn. Zo kan ik ingaan op de vraag van de jongeren om te voetballen, en tegelijk contact leggen met de verschillende groepen jongeren die naar Waalborre komen.”

Intussen blijft de site geregistreerd als hotspot. Gemeenschapswachten en wijkagent houden er verhoogd toezicht, de politie blijft er patrouilleren en jongeren wegsturen op tijdstippen waarop het kunstgrasveld afgesloten is. “We willen de jongeren echt uitnodigen om de plek mee leefbaar te houden. Ik hoop dat ze de kans grijpen om in gesprek te gaan en samen een werking onder begeleiding kunnen uitbouwen. Tegelijk willen we ook duidelijk meegeven dat het vandalisme, beschadigen van materiaal en storend gedrag 's avonds echt moeten stoppen”, aldus schepen van Jeugd Johan De Rop.