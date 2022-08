Asse installeert herstelzuilen voor fietsen

Wie onderweg met de fiets pech krijgt, kan in de gemeente Asse voortaan terecht aan fietsherstelzuilen. Daar vind je onder meer een pomp, Engelse sleutels en ander gereedschap. De zuilen werden vanochtend officieel in gebruik genomen.

De gemeente Asse liet vijf nieuwe fietsherstelzuilen plaatsen. Fietsers vinden er materiaal om hun fiets zelf te herstellen. “Schroevendraaiers, Engelse sleutels, imbussleutels, noem maar op”, legt deskundige Mobiliteit Dieter Roelandt uit. “Er is ook een QR-code beschikbaar waarmee fietsers via hun mobiele telefoon naar een website worden geleid, waar informatie staat over het gebruik van de herstelzuil.” “De fietsherstelzuilen kaderen mee in ons speerpunt van Koning Fiets dat we in Asse sinds het begin van deze legislatuur hanteren”, geeft burgemeester Koen Van Elzen nog mee. “De zuilen vind je op de Hopmarkt, aan de stations van Asse, Mollem en Zellik en op het Sint-Hubertusplein.”