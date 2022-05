Asse-Ternat werd zaterdagavond in eigen huis kampioen in de eerste landelijke na een thriller van formaat. De basketbalploeg moest het opnemen tegen Hansbeke, een te duchten concurrent.

Asse-Ternat kampioen in eigen huis

Asse-Ternat had zin in de titel. De ploeg verloor dit seizoen geen enkele wedstrijd in huis. Spannend dus om Hansbeke te onvangen, maar met succes.

In de slotseconde van de wedstrijd scoorde Asse-Ternat de 78 - 77 eindstand waarna meteen een veldbestorming volgde. Beelden daarvan zie je maandag in RINGtv-Sport.