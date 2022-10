Assenaar exposeert met wereldvermaarde foto's van Ijslandse natuur

Zes jaar geleden emigreerde Jeroen Van Nieuwenhove (35) naar Ijsland om er voltijds actief te zijn als natuurfotograaf en gids. Zijn specialiteit daar is landschaps-, dieren- en luchtfotografie. Recent won hij nog enkele internationale prijzen met zijn foto’s. In 2021 en 2022 haalde ook meermaals de wereldpers met zijn foto’s en videobeelden van de Ijslandse vulkaanuitbarstingen in Geldingadalir en Meradalir.

Nu keert hij terug naar zijn thuishaven Asse met indrukwekkend beeldmateriaal uit Ijsland. De expo ‘Vuur en ijs’ is tot en met 13 november vrij te bezichtigen in het CC van Asse. Nu zondag 23 oktober geeft Jeroen ook een lezing over zijn ervaringen op de Inspiratiedag Hoge Noorden in Volvo Scancar in Wilrijk. Meer informatie over Jeroen en zijn werk vind je hier.

Een voorsmaakje van de expo krijg je in ons nieuws.