Atleten droomden van meer op Flanders Cup Huizingen

Jonathan Sacoor komt al in het voorprogramma in actie op de Flanders Cup in Huizingen. Voor eigen publiek verkiest hij de 200 meter boven de baanronde. De atleet uit Beersel wil zijn persoonlijk record aanscherpen. In zijn reeks finisht hij als tweede achter de Duitser Steven Müller in 21 seconden en 15 honderdsten. Dat is een evenaring van zijn persoonlijk record. Omdat de Nederlander Solomon Bockarie in zijn reeks een snellere tijd loopt, mag Sacoor als derde op het podium. “Het resultaat was niet helemaal zoals ik had gehoopt, er zat iets meer in,” denkt Sacoor. “Maar ik denk dat die reis van Tokio naar hier ook nog een beetje in de benen zit.”

Op de 400 meter horden wil Tuur Bras onder de grens van de vijftig seconden duiken. Het persoonlijk record van de atleet uit Lembeek staat op 50 seconden en 58 honderdsten. Bras sprint naar de tweede plaats, na de Jamaicaan Malik James King, in een chrono van 51 seconden en 47 honderdsten. “Ik ben erg ontgoocheld,” reageert Bras. “Slappe benen, weinig energie, ik had echt een slechte dag.”

Simon Debognies komt aan de start van de 3.000 meter. Hij lijkt halverwege op weg naar winst, maar moet in de laatste rechte lijn de Duitser Marc Tortell laten voorgaan. Debognies moet vrede nemen met een tweede plaats, maar verbetert wel zijn persoonlijk record met een tijd van 7 minuten, 51 seconden en 23 honderdsten.