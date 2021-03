AZ Jan Portaels maakt extra bedden vrij voor COVID-patiënten

Het aantal ziekenhuisopnames blijft hoog. In het AZ Jan Portaels in Vilvoorde is de situatie onder controle, maar in de omliggende ziekenhuizen neemt de wel druk toe. Daarom maakt het ziekenhuis extra bedden vrij voor coronapatiënten.

Momenteel liggen er in het AZ Jan Portaels acht COVID-patiënten. “Gelukkig heeft geen van hen momenteel intensieve verzorging nodig”, zegt woordvoerder Helena Polfliet. “Vorige week werd ons wel gevraagd om over te schakelen naar een hogere in het rampenplan. Dat betekent dat we vier bedden vrijhouden op intensieve zorgen, en zestien bedden voor coronapatiënten die worden opgenomen.”

Het ziekenhuis benadrukt dat de pandemie nog niet voorbij is. “Dit weekend zijn er varianten binnengekomen die heel besmettelijk en heel gevaarlijk zijn. Het is belangrijk om te beseffen dat we er nog niet zijn. Er is geen nood tot paniek vandaag, maar wel nood aan realisme”, aldus Polfliet.