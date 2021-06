AZ Jan Portaels sluit COVID-afdeling

In het AZ Jan Portaels in Vilvoorde is dinsdag de aparte COVID-afdeling gesloten. Er wordt overgeschakeld op kamerisolatie voor de overblijvende coronapatiënten. Dat aantal is de laatste weken geslonken in lijn met de algemene cijfers.

Er liggen momenteel nog vijf COVID-patiënten in het ziekenhuis. Drie van hen hebben wel intensieve verzorging nodig. Het AZ Jan Portaels voorzag sinds het uitbreken van de crisis dat vanaf dat er een bepaald aantal coronapatiënten was opgenomen, een aparte afdeling geopend werd. Dat was ook al het geval in de eerste golf. In februari ging de afdeling na de tweede golf dicht om eind maart wel alweer te openen met 24 bedden tijdens de derde golf. Nu is het aantal coronapatiënten dus opnieuw dermate geslonken dat de afdeling dichtgaat.