Babbelaars versterken Nederlands van Zaventemse kleuters

In drie gemeentelijke scholen van Zaventem is gisteren Babbelaars gestart. Dat project moet de Nederlandse taal van kleuters verbeteren. Opvallend is dat de gemeente daarvoor beroep doet op dertien vrijwilligers. Zij staan de leerkrachten bij in de klas.

Het taalproject werd op poten gezet door de gemeente Zaventem. "We stelden vast dat niet alle kinderen in de Zaventemse gemeentelijke scholen het Nederlands even machtig waren. Dat is uiteraard een essentiële voorwaarde om alle in Vlaanderen aangeboden kansen tenvolle te benutten. Met dit unieke project proberen we aan dit probleem tegemoet te komen", zegt burgemeester van Zaventem Ingrid Holemans (Open VLD).

Dertien vrijwilligers werden de voorbije maanden gezocht voor het project. Zij staan sinds gisteren mee in de klas om het Nederlands van de kleuters op een speelse manier te versterken. "Onder de begeleiders zijn er werkzoekenden, half- en voltijds werkenden, gepensioneerden en studenten. De verschillende ervaringen van deze begeleiders zullen van onschatbare waarde zijn voor dit project", zegt Schepen van Gelijke kansenbeleid Dirk Philips (Open VLD).

Ook de provincie Vlaams-Brabant gelooft in het project, want zij ondersteunen Babbelaars financieel. “We zullen de vrijwilligers eerlijk verdelen over de drie gemeentelijke bassischolen in Zaventem, Sterrebeek en Sint-Stevens-Woluwe. Daardoor zullen de onthaal- en eerste kleuterklassen per dag twee uur extra taalstimulering krijgen”, besluit Philips.