Babyborrel voor veulen Remi in provinciedomein van Huizingen

Begin deze maand werd in het provinciedomein van Huizingen Remi geboren. Tijdens een babyborrel in het domein vandaag werd geklonken op de geboorte van het veulen.

Remi Van ’t Provinciedomein Huizingen Van Vlaams-Brabant. Dat is de volledige naam het veulen dat op 4 juni werd geboren in het provinciedomein. Het veulen woog bij geboorte 58 kg en was 1,08 meter. De vader is Hero Van Terlo en de moeder Jarca Van ’t Meerhof, een trekpaard uit het domein.

“Remi is het tweede veulen dat Huizingen heeft. Grote broer Darko werd eerder al in Huizingen geboren uit dezelfde moeder Jarca, maar een andere vader”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels, de trotse meter. “De naam werd gekozen via een stemmingswedstrijd onder het publiek via de Facebookpagina en op het domein”, voegt een al even trotse peter, gedeputeerde Bart Nevens, toe.