Bakker David brengt laatste keer brood aan huis: “Het beroep is bijna onleefbaar geworden”

Je kent het misschien nog: een melkboer of bakker die je producten aan huis komt leveren. Maar daar zijn er steeds minder van. Bakker David De Mey uit Liedekerke ging zaterdag bijvoorbeeld voor het laatst op ronde, zijn bakkerij is intussen gesloten. “Het is niet leuk meer, het beroep is bijna onleefbaar geworden”, zegt David.

Afgelopen weekend vulde bakker David De Mey voor de allerlaatste keer zijn bestelwagen. Na een carrière van 36 jaar stopt hij ermee. “Het beroep is bijna onleefbaar geworden. De kostprijs voor mij is te hoog geworden: bloem is dubbel zo duur in prijs, dan de brandstofprijzen, elektriciteit en gas, stookolie en alle andere producten”, legt David uit, die graag steund had gezien van de overheid. “Horeca kreeg tijdens de coronapandemie allerhande subsidies. Nu wij in de problemen zitten met hoge facturen, krijgen we niets.”

Naast levering aan huizen was het brood van David ook in heel wat automaten te vinden. Volgens hem blijft ook de bakkersfederatie niet zonder schuld. “In een taverne mag je geen frieten verkopen zonder gediplomeerde kok, in een supermarkt mag je wel brood afbakken zonder gediplomeerde bakker. Ik vind dat de federatie mee verantwoordelijk is voor alles wat er met de bakkers gebeurt”, zegt David De Mey, die voor zijn laatste ronde uitgebreid zijn tijd neemt. “Ik wil nog een laatste keer volop genieten van mijn klanten. Het afscheid pakt mij enorm.”