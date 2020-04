Balkonconcerten en beweegsessies voor Vilvoordse woonzorgcentra

Peper & Zout bijt deze week de spits af, maar het zal zeker niet de laatste activiteit zijn aan of in de Vilvoordse woonzorgcentra. "De bedoeling is om iedere week beurtelings een balkonconcert of een beweegsessie te organiseren. Uiteraard doen we dit buiten en met respect voor de geldende maatregelen. Zulk een gevarieerd programma is maar mogelijk door het rijke verenigingsleven van de stad in te schakelen,” aldus schepen voor jeugd, sport, cultuur en evenementen Moad El Boudaati (sp.a).

Volgende week mogen de bewoners zich verwachten aan een dansinitiatie gegeven door Ines Mier van de gelijknamige dansschool. De komende weken zullen ook Op ’t Goevallend Oeit, Yoga & Co en Daan Herbots met senioren turnen de revue passeren. De concerten en beweegsessies gaan door zolang de quarantainemaatregelen voor woonzorgcentra van kracht blijven.

"Het is hartverwarmend om te zien dat de inwoners van stad Vilvoorde ook in deze moeilijke tijden solidair zijn met elkaar. Het is een heel mooi gebaar van de Vilvoordse artiesten en sportlesgevers om tijd vrij te maken om de bewoners van de woonzorgcentra een hart onder de riem te steken. Dit toont aan dat ook wanneer we fysiek wat afstand moeten bewaren, we allemaal toch nog met elkaar in verbondenheid staan als mensen", benadrukt schepen voor sociaal beleid en gelijke kansen Fatima Lamarti (sp.a).