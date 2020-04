Bang afwachten voor Liedekerkse Pijl en Gooikse Pijl

Het ziet er niet goed uit voor de wielerwedstrijden in onze regio. Door de coronamaatregelen is er afgelopen woensdag geen Brabantse Pijl gereden. Ook de Grote Prijs Affligem krijgt eind april geen opvolger voor de Brit Fred Wright en de Internationale Wielertrofee ‘Jong maar moedig’ in Oetingen eind juni wordt geschrapt. Voor koersen later dit jaar is het nog afwachten, maar de organisatoren van wedstrijden uit onze regio zijn alvast bezorgd.

Zal de Liedekerkse Pijl half augustus mogen plaatsvinden of niet? Het is één van de vragen van één miljoen. “Ik denk dat de burgemeester en de regering daarover moeten beslissen,” aldus organisator Marcel Van der Slagmolen. “Wij verwachten rond de tweehonderd renners die elk vier à vijf mensen meebrengen. We spreken dus al snel over meer dan duizend mensen. Bovendien willen supporters graag allemaal aan de aankomst staan en niet aan de achterkant van het parcours.”

Een maand later vindt normaal gezien de Gooikse Pijl plaats, maar ook daar is nog geen zekerheid over. “Wij hopen dat alles kan doorgaan en verwachten dan ook wel een Gooikse Pijl mét toeschouwers. Zonder zien we echt niet zitten. Desnoods met regels van de overheid, maar zeker een Gooikse Pijl met toeschouwers,” hoopt organisator Danny Schets.

Sponsors

Hopen dat de wielerwedstrijden kunnen en mogen plaatsvinden is één ding, fondsen en middelen vinden is in deze tijden iets anders. “Ga nu maar een keer de mensen vragen om je evenement te sponsoren,” aldus Van der Slagmolen. “Zoals ze in het Liedekerks zeggen: ‘ze gaan met een tweeloop achter mij aan zitten’, peins ik.” Ook de financiering van de Gooikse Pijl is nog niet rond: “We waren goed bezig, maar zonder verdere sponsoring zal het niet lukken.” Afwachten dus en de vingers kruisen.

Foto: archief