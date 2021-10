Basisschool Horizon krijgt Telraam voor de deur

Basisschool Horizon in Ternat is één van de 12 Vlaamse scholen waar binnenkort een proefproject start om het verkeer rond hun school in kaart te brengen. Dat zal gebeuren aan de hand van een Telraam-toestel, dat is een microcomputer met camera en sensoren die al het verkeer kan tellen. In Machelen werden er deze zomer al zo'n 40 toestellen geïnstalleerd. De bedoeling is om - op termijn - aan de hand van de gegevens de verkeersveiligheid in de schoolomgeving te verbeteren.