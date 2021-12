Normaal gezien zouden de dames van Asse-Ternat dit weekend in Tweede Landelijke spelen tegen Boom. Maar die wedstrijd van de B-Cats ging dus niet door. “We zijn al blij dat we nog mogen trainen,” aldus trainer van de Dames Asse-Ternat A Kris Dee. “Vorig seizoen was het na twee speeldagen gedaan, nu hebben we dat toch nog.”

Asse-Ternat moet alvast twee wedstrijden inhalen. “Het wordt een druk voorjaar,” zegt Dee. Momenteel staan de B-Cats 7de in Tweede Landelijke.