BC Opwijk: “Eigen jeugd gaat boven sportief succes”

BC Opwijk is bij de opmerkelijke keuze niet over één nacht ijs gegaan. Het sprak de voorbije weken met de volledige spelersgroep. “We stelden vast dat als we in eerste landelijke blijven zeker zes nieuwe spelers moesten bijhalen. Er zouden nog amper spelers van Opwijk, eigen kweek, aan boord blijven. Dat is niet echt een optie voor ons,” legt sportief manager Christophe De Vis uit.

Met andere woorden, de club hecht meer belang aan de eigen jeugd dan aan de sportieve successen. Die filosofie stootte coach Fred Gillis tegen de borst en hij besliste na vier jaar om op te stappen. Gregory Presa nam over.

“Als we vrijwillig zaken, is dat wel meteen naar derde provinciale. Maar omdat onze B-ploeg in 1ste provinciale speelt en daar niet kan zakken, maakt dat niet zo veel uit. Bij die B-kern zullen waarschijnlijk de Opwijkse spelers gevoegd worden die momenteel in 2de landelijke spelen," zegt Gregory Presa, de coach van BC Opwijk.

Bedoeling van BC Opwijk is om volgend seizoen een ploeg samen te stellen die kan meedoen in de top-5 van 1ste provinciale en op termijn de stap naar landelijke terug zetten.