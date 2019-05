Becq (CD&V): “Een teleurstelling, maar ik ben dankbaar”

Sonja Becq uit Meise verliest na een schepenmandaat in Meise nu ook haar zitje in de kamer. In 1995 werd ze Vlaams parlementslid en nadien stapte ze over naar het federale niveau. Haar vrijgekomen tijd wil ze nu vooral bij familie en vrienden spenderen.