Bedrijf achter winkels op luchthaven ontslaat 153 werknemers

Lagardère is een Franse groep die op Brussels Airport zo'n 25 taxfreeshops uitbaat. Het is in ons land ook actief op de luchthavens van Deurne en Charleroi. In juni kondigde Lagardère al aan dat het in ons land 180 van de 500 banen zou schrappen. Het sociaal overleg de voorbije weken is op niets uitgedraaid.

De christelijke vakond betreurt dat er absoluut geen onderhandelingen mogelijk zijn. "Alle voorstellen om de ontslagen voor de betrokken personeelsleden te verzachten of hen verder te ondersteunen werden geweigerd wegens te duur", zegt Michiel Van Opdenbosch van ACV Puls. "De betrokken personeelsleden zullen dus terugvallen op de strikt wettelijke minimummaatregelen."