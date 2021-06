Beersel en RINGtv laten je sporten van thuisuit én Beersel ontdekken

Van thuisuit een work-out volgen. Dat kan in Beweeg je Fit. De gemeente Beersel zette daarvoor een samenwerking met de Sportdienst, de dienst Communicatie, de Seniorenraad, CC De Meent en RINGtv. Elke week kijk je naar een work-out van 25 minuten met oefeningen die toegankelijk zijn voor jong en oud. Elke week is er een nieuwe work-out en heb je dus op maandag of donderdag om 10u en 15 een nieuwe reden om af te stemmen op Beweeg je Fit.

In Beersel vindt Beweeg je Fit al jaren plaats, fysiek dan. Door corona kan dit nog niet en dus kan je afstemmen op jouw zender om alsnog mee te sporten, elke week vanop een andere locatie in de gemeente. “We doen dit om dat we sporten heel belangrijk vinden,” aldus schepen van Sport Elsie De Greef. “Bovendien ontdekt iedereen op deze manier tal van mooie plekken in Beersel.”