Beerselse handelaars verzetten zich tegen nieuwe belastingen

In Beersel voerden de handelaars gisterenavond actie tegen de verhoogde gemeentebelastingen. Volgens de handelaars is er bovendien geen transparantie vanuit het gemeentebestuur in het dossier. Samen met Voka Vlaams-Brabant willen ze met de gemeente in overleg gaan.