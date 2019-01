Beerselse logopediste ontwikkelt app rond stemproblemen

Barbara Dewit uit Huizingen bij Beersel en Jente Verbesselt uit Londerzeel, die in juni afstudeerden als Master in de Logopedische en Audiologische Wetenschappen, hebben een primeur ontwikkeld. De dames zijn de winnaars van de Klasseprijs 2018 voor de beste onderwijsscriptie van Vlaanderen. Ze ontwikkelden de app Stemplate om stemvorming en stembegeleiding op te nemen in de lerarenopleiding.

Voor hun scriptie kozen de twee dames om te werken rond stemproblemen. Studenten in de lerarenopleiding lopen een groot risico op de ontwikkeling van stemproblemen. Ze bedachten daarvoor de app Stemplate, met adviezen rond stem en stemrisico's. “De app geeft eigenlijk informatie over stem”, legt Barbara Dewit uit. “Je kan eigenlijk informatie krijgen over hoe je stem werkt maar ook over hoe je eigen stem gebruikt, wat je beter kan doen en hoe je stemproblemen kan voorkomen. De primeur leverde de dames een mooie prijzenpakket op. Ze ontvangen een reischeque ter waarde van 1.000 euro en het winnende eindwerk krijgt redactionele aandacht in de kanalen van Klasse. En natuurlijk hopen de dames op een implementatie van stemcoaching in de lerarenopleiding en een echte lancering van 'Stemplate'.

