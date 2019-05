Beerselse osteopaat staat terecht voor onopzettelijke doodslag op meisje van 13

De bal ging aan het rollen toen het parket in 2015 een melding kreeg van de Provinciale Geneeskundige Commissie van Vlaams-Brabant en Brussel, en de Nationale Orde der Geneesheren. Die ontvingen een klacht van een kinderarts van het UZ Gent, waar het meisje op de spoeddienst was beland en twee weken later overleed aan tuberculose.

“Het meisje bleek 2 maanden daarvoor door een huisarts onderzocht te zijn”, zegt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. “Die had antibiotica voorgeschreven voor een luchtweginfectie, en had een doorverwijzing voor het nemen van foto’s meegegeven met de pleegouders. Het meisje was sinds 2006 bij hen geplaatst door de Dienst Voogdij van de FOD Justitie, omdat zij als niet-begeleide minderjarige het land was binnengekomen.” Volgens de klacht die het parket kreeg, had het meisje nog kunnen gered worden als ze de juiste behandeling had gekregen en het advies van de huisarts was opgevolgd. Maar dat gebeurde dus niet.

“Het gezin uit Herzele vroeg echter eerst nog het advies van de beklaagde, die als osteopaat werkzaam was in Beersel, en bij wie zij regelmatig langsgingen. Hij stelde een alternatieve diagnose en behandeling voor, en de pleegouders hebben zijn adviezen opgevolgd.” De wetsdokter onderzocht de zaak. Het parket zijn er genoeg bewijzen tegen de Beerselse osteopaat. “De beklaagde mocht de geneeskunde niet beoefenen”, zegt Vercarrre. “Hij stelde alternatieve diagnoses zoals een asbestbesmetting, een depressie, en verminderde immuniteit en behandelde die met homeopathische middelen. Hierdoor werd volgens het parket de kans tot tijdige opsporing en behandeling van de tuberculose werd gemist. Hoewel het meisje aanhoudend bleef vermageren en wekenlang hoge koorts had, bleef hij de pleegouders geruststellen dat dit tekenen waren dat zijn behandeling aansloeg, en ‘het keerpunt’ hopelijk nabij was.” De osteopaat blijft erbij dat hij niets verkeerds heeft gedaan. Donderdag start z’n proces.