Beerselse schepen Gilbert Wouters zetelt voortaan als onafhankelijke

Het rommelt binnen de Beerselse Open VLD. Schepen Gilbert Wouters zetelt voortaan als onafhankelijke in het schepencollege. Dat heeft de Beerselse afdeling van de liberale partij zelf meegedeeld. "Het werd snel duidelijk dat er verschillende winden waaien", verklaart Open VLD Beersel de beslissing van Wouters.

Open VLD vormt samen met Lijst Burgemeester en N-VA de meerderheid in Beersel. Lijsttrekker Gilbert Wouters haalde in oktober vorig jaar 289 stemmen, maar zetelt voortaan als onafhankelijke in de Beerselse gemeenteraad. Dat zou een gevolg zijn van interne onenigheden binnen de partij. Dat blijkt althans uit een reactie van de partij zelf.

"Sinds de installatie van het nieuwe bestuur van Open VLD Beersel was het snel duidelijk dat er verschillende winden waaiden. Daar waar het nieuwe partijbestuur de gemeentelijke diensten opener en klantvriendelijker wou maken, opteerde schepen Wouters om de oude gesloten koers verder te zetten", aldus Open VLD Beersel.

Volgens Open VLD Beersel heeft Gilbert Wouters de beslissing eenzijdig genomen. "Deze beslissing betreuren we ten zeerste, maar ze komt niet volledig onverwacht. Verder herbevestigt Open VLD Beersel haar steun aan de coalitiepartners Lijst Burgemeester en N-VA", aldus de partij die deel blijft uitmaken van de meerderheid. Ook Linda Boon, die voor Open VLD lid is van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst, zetelt verder als onafhankelijke.