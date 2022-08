Begijntjesbad opent wildwaterbaan tot einde van de vakantie

Het Begijntjesbad in Overijse kampt al maandenlang met een personeelstekort en moet daardoor een heel aantal uren per week de deuren gesloten houden. Maar voor de komende drie weken is er goed nieuws. Dankzij de inzet en opleiding van voldoende jobstudenten kunnen we de laatste 3 weken van de vakantie de wildwaterbaan openen, en de zomer op een positieve noot afsluiten”, laat burgemeester Inge Lenseclaes weten. “Tegelijk worden de openingsuren ook wat uitgebreid en kan je als particuliere zwemmer nu ook in de voormiddag in de week het zwembad induiken.” Na de vakantie valt het Begijntjesbad wel terug op een aangepast uurrooster. “Deze zomerregeling kunnen we enkel organiseren dankzij de inzet van voldoende jobstudenten. Momenteel hebben we nog niet voldoende redders om volwaardig te kunnen openen vanaf september, maar we bekijken hoe we de planning kunnen optimaliseren. Hierbij gaat onze focus in de eerste plaats naar de scholen, clubs en lessen. In de tweede helft van augustus volgt een update over de openingsuren voor scholen en particulieren vanaf september.” Meer informatie over de openingsuren vind je hier.