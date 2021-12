Beke en Mahdi bedanken vrijwilligers vaccinatiecentrum Vilvoorde

De gemeenten en eerstelijnszones in de rand rond Brussel hebben heel wat moeite gehad tijdens de eerste campagne om hun inwoners te overtuigen van het belang van vaccinatie. In Vilvoorde was dat niet anders. Daarom prikte het centrum ook onder meer in scholen en andere locaties. “Vilvoorde heeft met verschillende campagnes onze inwoners gestimuleerd om zich te laten vaccineren. Ik ben heel trots dat al deze mensen in het vaccinatiecentrum zich blijven inzetten voor onze inwoners”, zegt staatssecretaris Sammy Mahdi.

Die inzet is niet zonder resultaat, want intussen heeft Vilvoorde een vaccinatiegraad van 82% bij de volwassen bevolking. Tegen het einde van het jaar willen ze er ook rond de 35% vaccinatiegraad zitten voor wat betreft de boosterprikken. “Iedereen zet opnieuw alles op alles om mensen zo snel mogelijk een vaccin toe te dienen. Dankzij inzet van medewerkers vrijwilligers zal Vlaanderen opnieuw heel wat prikken kunnen zetten. Ook in Vilvoorde zien we een belangrijk engagement”, zegt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke.