Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke bracht vanmiddag een bezoek aan het vaccinatiecentrum in Kampenhout, met de blijde boodschap dat de vijf miljoenste Vlaming z'n eerste prik heeft gekregen. Daarmee zitten we min of meer op schema volgens Beke. Maar meer gezette prikken betekent ook steeds minder druk op de vaccinatiecentra. Heel wat burgemeester vragen zich dan ook af of en hoelang die allemaal nog open moeten blijven.

Beke op bezoek in Kampenhout: "Beslissing over sluiting vaccinatiecentra pas over een paar weken"

“We hebben gisteren de vijf miljoenste Vlaming een eerste prik gegeven”, vertelde Beke vandaag in het vaccinatiecentrum in Kampenhout. “Dat is 90 procent van de volwassen Vlamingen. Maar ook al vier miljoen Vlamingen, ongeveer 75 procent heeft een tweede prik gehad en is dus volledig gevaccineerd. Ook in Vlaams-Brabant hebben we hoge vaccinatiecijfers.”

Ook bij de jongeren is er een hoge vaccinatiebereidheid. Velen hebben hun prikjes al achter de rug. En dan rijst de vraag: zijn al die centra nog wel nodig? Heel wat gemeentebesturen willen dat graag snel weten. Maar de regering heeft nog drie à vier weken nodig eer ze knopen kan doorhakken. “Er zijn nog heel wat vragen”, zegt Beke. “Komt er een boostervaccin bijvoorbeeld en wanneer moet dat dan? Daar moeten we eerst een antwoord op hebben. We gaan er niet van uit dat we al onze 95 vaccinatiecentra daarvoor zullen nodig hebben. Omdat we denken dat we bijvoorbeeld ook met bedrijfsgeneeskundige diensten zullen kunnen samenwerken.” Zo zou er in eerstelijnszones met meerdere centra teruggeschakeld kunnen worden naar één centrum, maar ook die lijst is nog niet bekend. Wie nog z’n vaccinatie moet krijgen, zal zich dus verder moeten verplaatsen in de toekomst. “Ik kan die jongeren alleen maar oproepen om zich snel te laten vaccineren en nu in te gaan op die uitnodiging”, zegt Beke daarop. “Hoe sneller dat men bij de zaak is om zich te laten vaccineren, hoe korter bij huis dat ook zal zijn.”