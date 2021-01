Gisteren is bekende Liedekerkenaar Jacky Delcour overleden. Delcour, die z’n hele leven als vrijwilliger in de gemeente actief was, overleed aan kanker. Hij werd 70.

Wie Liedekerke zegt, zegt ook Jacky Delcour. De man was er op elk evenement in z’n geliefde Liedekerke bij. Delcour was sinds begin jaren ’90 ook de drijvende kracht achter de Liedekerkse jaarmarkt en de Kermis Opperstraat. Vorig jaar kreeg Jacky Delcour te horen dat hij kanker had. Woensdag is hij op 70-jarige leeftijd overleden.