Belgian Red Court in Halle ingehuldigd door Nacer Chadli

Onze regio is een Belgian Red Court rijker. Dat zijn oude voetbalveldjes die de Belgische Voetbalbond laat opknappen om er vervolgens regelmatig activiteiten te organiseren. Na Vilvoorde is er nu ook een Belgian Red Court in het Windmoleken in Halle. Niemand minder dan voormalige Rode Duivel Nacer Chadli kwam het nieuwe pleintje inhuldigen.