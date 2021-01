Belgische staat krijgt extra tijd om vliegroutes aan te passen

De uitspraak van de rechter komt er nadat een aantal gemeenten uit de Noordrand een deurwaarder naar de Staat stuurden om dwangsommen te eisen. In 2018 oordeelde de rechtbank namelijk dat de Belgische Staat de vliegroutes van en naar Brussels Airport volledig moet herinrichten én daarover moet overleggen met alle deelstaten in ons land. Dat moest gebeuren binnen de 90 weken. Zo niet, zou België dwangsommen moeten betalen. Intussen is die termijn verstreken zonder dat er iets is aangepast en dus trokken een aantal gemeenten in de Noordrand naar een deurwaarder om de dwangsommen te vorderen van de Belgische staat. De Belgische Staat trok daarop opnieuw naar de rechtbank met de boodschap dat een regering in lopende zaken het vonnis niet kon en mocht uitvoeren. De rechtbank aanvaardde dat en geeft de overheid nu 434 extra dagen of 62 extra weken de tijd om de vliegroutes aan te passen.