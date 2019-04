Belofte van morgen: jonge Duivel Alexis Saelemaekers uit Beersel

Alexis Saelemaekers uit Beersel is 19 jaar en begon pas te voetballen toen hij elf was. “Mijn vader was eerst niet te vinden voor voetbal,” legt hij uit. “Hij wou dat ik me op mijn studies richtte. Toen mijn broer zich ondanks zijn protest inschreef in een voetbalclub, deed ik dat ook,” klinkt het.

Saelemaekers maakte indruk bij Beersel-Drogenbos. Hij mocht als U12 al snel meespelen met de U13. Na twee jaar werd hij tijdens een match met de Brabantse selectie ontdekt door Anderlecht. Sindsdien gaat het erg snel. Vorig seizoen speelde Saelemaekers elf wedstrijden voor het A-team, dit seizoen was hij in het begin titularis bij paars-wit.

Trainer Rutten veranderde dat. Nu zit Saelemaekers vooral op de bank en zelfs in de tribune. Toch geeft de jonge speler niet op: “Het is nooit makkelijk om op de bank te zitten, maar ik ben nog jong en kan nog veel leren. Dit is een verplicht hoofdstuk in mijn carrière,” zegt hij daarover.

Vraag is of zijn statuut als bankzitter bij RSCA zijn kansen op een selectie voor het EK voetbal hypothekeert. Bondscoach Walem is er nog niet uit. “Hij heeft al veel gespeeld, dus vandaag is dit geen probleem. Als hij echter nooit meer speelt, kan dat natuurlijk wel een probleem worden,” zegt hij.