Belofte van morgen: jonge Duivel Dion Cools uit Overijse

In de hoogste voetbalklasse kon Club Brugge gisteren na 21 jaar nog eens winnen op het veld van RSC Anderlecht. Wie net voor het einde van de match mocht invallen bij Club is Dion Cools uit Overijse. Cools kent bij Club een moeilijk seizoen, maar bij het nationale belofteteam is hij een certitude. Wij spraken Cools toen hij onlangs met de jonge duivels in Tubeke vertoefde.

De roots van Dion Cools liggen in Overijse. Zijn ouders wonen er nog. Dion begon er op zijn vijfde te voetballen bij Tempo Overijse. Hij speelde er tot hij 10 was. “Dat zijn mooie herinneringen,” vertelt hij. “Er zijn nog veel jongens waar ik contact mee heb. Ze zijn ook mijn beste vrienden geworden.”

Op zijn tiende trok Cools naar Oud Heverlee Leuven. Daar speelde hij tot 2015, tussendoor vertoefde hij één seizoen bij Anderlecht. Uiteindelijk belandt hij op zijn 19 bij Club Brugge. Daar schopt hij het tot basisspeler. Dit seizoen zit Cools vooral op de bank bij Club. Daarom vertoeft hij graag bij zijn vrienden van het nationale beloftenteam. “Het is tof om hier te mogen zijn,” zegt hij. “Al hoop ik nu wel bij Club af en toe eens te kunnen spelen, de belangrijkste voetbalmaanden komen er aan.”

Bondscoach Johan Walem gelooft alvast sterk in de rechterflankverdediger. Tijdens de kwalificatiematchen voor het EK in juni in Italië en San Marino is hij een certitude. “Hij is sterk in de lucht. Hij is rustig. Hij kan de situatie goed lezen. Hij verdedigt goed, maar hij kan ook veel brengen op aanvallend vlak. Dus hij kan een belangrijke speler zijn,” besluit Walem.