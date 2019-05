Belofte van morgen: jonge Duivel Dodi Lukebakio uit Asse

Half juni speelt ons nationale beloftenteam in Italië en San Marino het EK voetbal. Haalt het team de halve finale, dan kwalificeren de beloften zich voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Vijf regiogenoten maken kans om de definitieve selectie van bondscoach Walem te halen. Onder hen Dodi Lukebakio uit Asse. Lukebakio is dit seizoen ontploft bij het Duitse Düsseldorf, hoe leeft hij toe naar het EK?

Voetballer Dodi Lukebakio is het eigendom van de Engelse Premier League-club Watford, maar speelt op uitleenbasis bij de Duitse eersteklasser Düsseldorf. Daar scoorde hij al twaalf keer. “Ik heb daar fantastische teamgenoten die mij enorm goed helpen,” vertelt hij. “Dus ja, dit is mijn jaar. Ik wil hier van genieten tot het eind van het seizoen.”

Of zijn succes bij Düsseldorf betekent dat hij sowieso de selectie van het nationale beloftenteam haalt voor EK, wil hij niet gezegd hebben. “Ik weet het echt niet,” zegt hij. “We moeten ons ook niet focussen op één speler, want we hebben veel goeie spelers in de nationale ploeg.”

Het vertrouwen van coach Walem heeft de Assenaar alvast. Walem heeft respect voor de evolutie die de 21-jarige ex-Anderlechtspeler doormaakt. “Dodi heeft veel gedaan om vandaag op dit niveau te spelen. Hij heeft alvast veel geleerd uit het verleden,” klinkt het.