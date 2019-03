Belofte van morgen: jonge Duivel Rocky Bushiri uit Opwijk

Vijf beloftevolle voetballers uit onze regio maken kans om geselecteerd te worden in het nationale beloftenteam dat in juni mag deelnemen aan het EK voetbal in Italië. Als de Belgische beloften daar de halve finale halen, kwalificeren ze zich voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. De komende weken maak je kennis met de vijf jonge Duivels die mogelijk mee voetballen. Vandaag is Rocky Bushiri uit Opwijk aan de beurt.

Amper één jaar was Bushiri toen hij met zijn ouders vanuit Congo naar België verhuisde. Hij kwam met zijn ouders in Zellik terecht en ging als jongeling dan ook voetballen bij Asse-Zellik. Niet veel later verhuisde het gezin naar Opwijk en veranderde Bushiri van ploeg. Hij droeg de kleuren van Mazenzele-Opwijk.

Toen Rocky Bushiri elf was, werd hij omwille van zijn talent opgevist door Wolvertem. “Dat was een niveau hoger, maar ook makkelijk, want ik ging naar school in Wemmel,” vertelt hij. “Bij Wolvertem kon ik het nationale voetbal al goed aanvoelen.” Terecht, want twee jaar later verkaste hij naar eerste klasser KV Oostende.

De jongste bij KV Oostende

Bushiri was de jongste speler die ooit aantrad in de eerste ploeg van KV Oostende. Toch werd hij al snel uitgeleend aan Eupen. “Het voelt raar aan dat er zoveel is gebeurd dat jaar,” zegt Bushiri. “Mijn uitleenbeurt is goed verlopen, dus ik denk dat het nu belangrijk is om die focus te te bewaren en beide voeten op de grond te houden.”

Trainer van de U21 van de Rode Duivels Johan Walem heeft alvast vertrouwen in het talent van Bushiri: “hij is nog lang niet aan zijn plafond. We houden ook van zijn mentaliteit, hij brengt plezier in de groep en heeft de juiste eerlijke houding.”

Binnenkort weet Bushiri of dat voldoende is om mee te mogen met de beloften naar het EK voetbal in Italië.