Belofte Yarno Vandenbroeck klaar voor Brussel-Opwijk

Dit weekend schiet het wielerseizoen uit de startblokken. In onze regio is het dan uitkijken naar Brussel-Opwijk, de openingsklassieker voor beloften. Yarno Vandenbroeck uit Diegem heeft de wedstrijd met stip aangeduid in zijn agenda. Vorig jaar was het jaar van de doorbraak voor Yarno en dit jaar wil hij bevestigen, te beginnen met een goeie prestatie in de 70ste editie van Brussel-Opwijk.