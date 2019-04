Benefiet 'Hart voor Tara' groot succes

Dansen voor Tara, quizzen voor Tara of spelen voor Tara. Liedekerke deed het het voorbije weekend allemaal. Meer dan 3.000 bezoekers mocht de benefiet ‘Hart voor Tara’ ontvangen in de feesttent aan de Sportlaan.

De benefiet had maar één doel: geld inzamelen voor Tara De Bolle. De 33-jarige Liedekerkse verloor eind vorig jaar haar beide armen en benen door een vleesetende bacterie. Momenteel is Tara bezig aan haar maandenlange revalidatie.

De benefiet begon vrijdag met zo'n 400 quizzers, zaterdag kwamen 2.000 bezoekers opdagen voor de muziekavond en zondag kwamen nog eens enkele honderden kinderen spelen. Ook Tara kwam zondagnamiddag kort een kijkje nemen.

Hoeveel de benefiet opgebracht heeft, is niet bekend, maar de opkomst overtreft de stoutste verwachtingen van de organisatie. Die hebben bovendien nog meer plannen om geld in te zamelen. Later dit jaar kondigt de vzw Hart voor Tara nieuwe activiteiten aan.

RINGtv ging zaterdag een kijkje nemen tijdens de muziekavond. Een verslag daarvan zie je vanavond in ons nieuws.

Foto: Hart voor Tara