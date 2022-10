Benefietconcert zamelt geld in voor LEIF

Voor één keer geen les in de hoofdaula van de Vrije Universiteit Brussel. De cursussen en powerpoints maken plaats voor de romantische symfonische geluiden van het Mechels Kamerorkest. Het Humanistisch Verbond van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest schenkt de opbrengsten integraal aan LEIF. “Er is absoluut nood aan. Ik geef gemiddeld drie lezingen per week en de mensen zijn absoluut niet op de hoogte van hun wettelijke mogelijkheden”, zegt professor Wim Distelmans, voorzitter van LEIF. “Daarom proberen we de mensen dagdagelijks te informeren over de voor- en nadelen van alle mogelijkheden, het opstellen van wilsverklaringen zodanig dat de mensen in staat zijn om te kiezen wat ze wel of niet willen later.”

De organisatie krijgt weinig subsidies van de overheid, dus is het geld meer dan welkom. Met het geld kunnen mensen betaald worden die de LEIF-lijn bezetten. “Ik vind het één van de mooiste organisaties die er bestaan”, zegt Marina Van Haeren van het Humanistisch Verbond van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. “LEIF levert al jaren baanbrekend werk. De dood is een deel van het leven, maar zij zorgen ervoor dat alles op een heel serene en mooie manier kan gebeuren.”