Een echt koopje vanmiddag in Kampenhout. Door een fout in het systeem kon je er aan het DATS24-station van Colruyt langs de Mechelsesteenweg voor 1,077 euro per liter diesel tanken en 1,2 tot 1,3 euro per liter benzine. Dat is zowat de helft van de huidige, torenhoge prijzen. Er ontstond dan ook snel een flinke file aan het tankstation. Intussen is de fout rechtgezet.

Foto: Facebook