Besparingen Kanaalplan: "Afscheid van 20 politiemensen bij VIMA"

Hans Bonte, de burgemeester van de stad Vilvoorde, en het politiecollege van de zone VIMA reageren verbolgen over de besparingsmaatregelen van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V). Daardoor verdwijnt het federale Kanaalplan op Vlaams grondgebied en moeten twintig agenten die aangesteld werden in functie van het Kanaalplan tegen april 2023 afscheid nemen van de zone VIMA, zegt Bonte.

Het Kanaalplan werd in 2016 uitgerold na de aanslagen in Parijs. Het moest radicalisering en illegaliteit in de Brusselse Kanaalzone tegengaan. Omdat ook Vilvoorde en Machelen met de problematiek te maken hadden, werden ook zij in het plan opgenomen.

“Een paar weken nadat alle korpschefs van de politiezones uit Halle-Vilvoorde en alle burgemeesters van het Toekomstforum een noodkreet luidden over de precaire veiligheidstoestand in de regio ten gevolge van een chronisch gebrek aan politiemensen wordt VIMA geconfronteerd met nieuwe besparingsmaatregelen die het einde inluiden van het federaal Kanaalplan op Vlaams grondgebied,” stelt burgemeester Bonte (Vooruit). Hij refereert naar 20 agenten die in functie van het Kanaalplan werden aangesteld, maar nu afscheid zouden moeten nemen door de besparingen.

“De minister weet dat het door een structurele onderfinanciering van onze politiezone onmogelijk is om alle taken en doelstellingen uit het federaal Kanaalplan op te nemen. De nieuwe besparingen zetten die doelstellingen nu volledig op de helling,” aldus Bonte. Hij verwijst naar de strijd tegen onderliggende fenomenen van radicalisme, zoals de aanpak van illegale economische activiteiten en wapen- en drugshandel. Bonte vraagt een herziening van de besparingsingrepen en wil duidelijkheid over de toekomst van het Kanaalplan.