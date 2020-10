Bestuurder dodelijk ongeval Vilvoorde vrijgelaten onder voorwaarden

De bestuurder van de wagen met drie inzittenden die zaterdagavond in Vilvoorde in het kanaal reed, is na verhoor door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. De man legde na het dodelijke ongeval een positieve ademtest af.

Rond 22u30 zaterdagvond reed het voertuig ter hoogte van de Houtkaai in Vilvoorde het water in. De 35-jarige bestuurder kon op eigen kracht uit het voertuig geraken, de twee andere inzittenden moesten door de hulpdiensten uit het voertuig worden gered. Voor een van de twee passagiers, een 32-jarige vrouw, kwam alle hulp te laat. De andere passagier, een 34-jarige man, werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gevoerd.

Na het ongeval legde de bestuurder een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen en hij werd vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brussel wegens onopzettelijke doodslag in het kader van een verkeersongeval en onopzettelijke slagen en verwondingen in het kader van een verkeersongeval. “Na verhoor werd de man vrijgelaten onder voorwaarden”, zegt Gilles Blondeau van het parket van Halle-Vilvoorde.