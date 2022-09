Bestuurster rijdt in etalage oogkliniek: geen gewonden, wel veel schade

De wachtende patiënten in de Focus Eye Kliniek in Wemmel werden gisteren opgeschrikt door een wagen de etalageruit inknalde. "Het moet allemaal heel snel zijn gebeurd. Gelukkig raakte niemand gewond, al is de schade wel aanzienlijk", zegt eigenaar zaakvoerder Bart Pion.

Het ongeval vond rond 16u30 plaats op de Kaasmarkt in Wemmel. Volgens de eerste vaststellingen gebeurde het ongeval naar een uitwijkmanoeuvre. “Volgens wat we nu weten, zou de bestuurster de eenrichtingsstraat Bruyndonckxstraat vanuit de Kaasmarkt hebben willen inrijden. Toen zag ze dat het eenrichting was en kwam ze plotsklaps in conflict met een ander voertuig en moest ze uitwijken en botste zo op het raam van onze wachtzaal”, legt eigenaar Bart Pion uit.

De werkzaamheden van de oogkliniek komen niet in het gedrang. “We hebben meteen alles opgeruimd, het raam waar de wagen in botste, werd afgeschermd, we starten gewoon terug op zoals normaal. Ik wil onderstrepen dat er niemand gewond raakte. Hier werken achttien personeelsleden en zeven dokters. Ook de dame die met de wagen in de ruit reed, raakte niet gewond”, aldus Pions.

De politiezone AMOW kwam ter plaatse voor de vaststellingen, er wordt een verzekeringsdossier opgesteld.