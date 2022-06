Maurine Ricour uit Bever heeft geschiedenis geschreven op de duatlon. Samen met haar teamgenoot Arnaud Dely is ze in het Roemeense Târgu Mures wereldkampioen geworden op de allereerste gemengde aflossing ooit.

Beverse Maurine Ricour pakt allereerste wereldtitel in gemengde aflossing

Maurine en haar kompaan Dely, moesten elk twee keer 1,6 kilometer lopen, 5,4 kilometer fietsen en nog eens 800 meter lopen. Daar deden ze 1 uur en 12 minuten over. Het Belgische duo nestelde zich van bij de start vooraan en gaf de leiding niet meer uit handen. In de laatste rechte lijn pareerde Ricour nog met verve een ultieme aanval van Italië. Aan de eindmeet had het Belgische duo zes seconden voorsprong op de Italianen en acht seconden op Frankrijk.

“Het is een eer om de allereerste wereldkampioen te zijn op de gemengde aflossing. Ik zei vooraf tegen Arnaud dat we een gouden duo vormden. Dat is nu waarheid geworden”, zei Maurine na afloop van de wedstrijd.

Foto: World Triatlon